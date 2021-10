Neemias Queta continua sem minutos na pré-temporada da NBA

O poste luso foi um dos 20 eleitos dos Kings para a "preseason", mas voltou a ficar-se pelo banco na quarta-feira, tal como tinha acontecido na estreia do conjunto de Sacramento, na segunda-feira, no triunfo caseiro face aos Phoenix Suns (117-106).Nos dois jogos, o treinador Luke Walton utilizou os mesmos 16 jogadores, com Neemias Queta a não ter qualquer minuto, tal como o base DJ Stewart e os extremos Emanuel Terry e Robert Woodard II, nenhum deles "rookie", ao contrário do português.Do atual elenco de 20 jogadores, o técnico dos Kings vai ter que "cortar" cinco antes de iniciar a época regular da NBA, que tem início em 19 de outubro.





Percurso em crescendo







Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.Depois de três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao "draft", abdicando da época de "senior", a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.Em 8 de agosto, Neemias assinou um contrato de duas vias com o conjunto de Sacramento, que permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League (liga de desenvolvimento), pelos Stockton Kings, orientados por Bobby Jackson.Na pré-temporada da NBA, os Sacramento Kings só voltam a jogar na segunda-feira, dia em que visitam os Portland Trail Blazers, no mesmo local onde, nove dias depois, em 20 de outubro, cumprem o primeiro jogo na época regular da prova.