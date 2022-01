Neemias Queta está satisfeito com arranque de época na NBA

Numa videoconferência com a imprensa portuguesa, o poste luso reconheceu que era "", estar a partilhar o "court" com LeBron James, mas afirmou que esta nova realidade só lhe dá "".", explicou o português, que, na segunda-feira, teve o seu primeiro grande jogo na NBA, com 11 pontos e cinco ressaltos aos "Cavs", em 24.05 minutos.Cinco jogos depois, Neemias garante que se sente mais "" e cada vez mais adaptado ao "jogo mais rápido" da NBA, que tem "abrandado" com a sua adaptação.", garantiu.O português sente que tem evoluído, sobretudo na maneira como se tem "mexido dentro do campo".", afirmou, acrescentando: "".





Tempo de aprendizagem







De acordo com o poste luso, o treinador Alvin Gentry tem-no "encorajado" e dado "muita confiança", pedindo-lhe para "continuar a trabalhar", com a promessa de que a sua "oportunidade vai chegar".Neemias tem também "", nomeadamente Richaun Holmes, Alex Len, Tristan Thompson e Damian Jones, que têm sido "cinco estrelas" e "facilitado a vida" ao português quando este está na equipa principal.O próximo passo, para poder ombrear com eles, e subir na hierarquia, é tratar da parte física: "".O que não precisa de alterações é o seu relacionamento com os adeptos.", disse, afirmando que, coletivamente, o objetivo são os "play-offs", apesar da equipa estar "um bocado atrás".





Apoio chega de Portugal







De Portugal, Neemias Queta também tem sentido um grande apoio nesta sua época de estreia na NBA.", explicou.Os colegas também lhe perguntam o porquê de ter "tanta gente atrás", a apoiar.", disse Neemias Queta, que na quarta-feira só jogou 48 segundos no triunfo caseiro sobre os Lakers (125-116), no seu primeiro triunfo na NBA, ao quinto jogo.