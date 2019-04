Neemias Queta poderá chegar à NBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Abr, 2019, 12:39 / atualizado em 13 Abr, 2019, 12:39 | Basquetebol

"Depois de discutir com a minha família e equipa técnica, decidi perseguir o meu sonho de jogar na NBA e declarar-me disponível para o 'draft' da NBA de 2019. Pretendo contratar um agente com a intenção clara de ficar no 'draft', enquanto vou manter a possibilidade de voltar à escola", escreveu o jogador de 19 anos, na sua conta no Twitter.



O poste de 2,11 metros, internacional sub-20, alinhou este ano pelos Utah State Aggies, da Universidade de Utah State, tendo vencido a fase regular de Mountain West, o torneio de conferência e atingido a fase final do basquetebol universitário norte-americano.



"Antes de tudo, quero agradecer a todos pelo ano mais extraordinário da minha vida. Vim de Portugal para Utah com 19 anos e nunca podia esperar por tudo o que espetacular me viria a acontecer. Desde ganhar a conferência, até chegar ao torneio da NCAA (campeonato universitário) e construir ligações para a vida. Adorei cada minuto", referiu.



Neemias Queta nasceu em Lisboa, filho de pais guineenses, cresceu no Barreiro e cumpriu a sua formação no Barreirense, antes de alinhar uma temporada no Benfica.



O "draft" de 2019 está marcado para 20 de julho, em Nova Iorque.