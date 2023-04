Neemias Queta volta a jogar pelos Kings no encerramento da fase regular da NBA

O internacional luso jogou quatro minutos no desaire em Denver, por 109-95, conseguindo ainda dois ressaltos, um ofensivo e um defensivo, um desarme de lançamento e um lançamento falhado.



Este foi o quinto jogo que Neemias Queta disputou na presente temporada da NBA, depois de quatro presenças na equipa durante o mês de dezembro de 2022, nos quais só conseguiu um triunfo, na receção aos Los Angeles Lakers, por 134-120, então com 10 pontos do português.



Harrison Barnes, com 17 pontos, foi o melhor marcador dos Kings, enquanto Bruce Brown, com 21, e Zeke Nnaji, com 18, lideraram os Nuggets.



Com 48 vitórias e 34 derrotas, os Kings terminaram a fase regular no terceiro lugar no Oeste, conferência vencida pelo adversário de hoje, com 53 triunfos e 29 desaires.



Após 17 anos ausente, os Kings voltam aos play-offs e vão defrontar os Golden State Warriors, sextos no Oeste, com 44 vitórias e 38 derrotas, que hoje, na vitória folgada por 157-101 no terreno dos Portland Trail Blazers, bateram o recorde de pontos no primeiro período ao conseguirem 55.



Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.



O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.



Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).