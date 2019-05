Oliveirense "esmaga" Ovarense nas meias-finais da Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Mai, 2019, 08:22 / atualizado em 24 Mai, 2019, 08:22 | Basquetebol

A formação de Oliveira de Azeméis, vencedora da fase regular, dominou o encontro de princípio ao fim, tendo estado a perder apenas por breves instantes, ainda no primeiro período (16-17, com 7.34 minutos jogados).



O "cinco" de Norberto Alves já chegou ao final dos primeiros 10 minutos na frente (28-21) e, no segundo período, chegou a 15 pontos à maior (49-34), reduzidos para oito ao intervalo (49-41), após uma parcial de 7-0 para os vareiros.



No terceiro parcial, a Ovarense ainda se foi mantendo a cerca de 10 pontos no início, mas, na parte final, a Oliveirense logrou um parcial de 11-0 e fechou a ganhar por 24 (78-54), limitando-se a controlar os acontecimentos no quarto.



Balseiro o destaque individual



O internacional luso João Balseiro, com 22 pontos, com seis em nove nos lançamentos de campo, incluindo quatro em cinco nos triplos, e seis em seis nos lances livres, foi a grande figura dos campeões nacionais.Destaque ainda nos locais, que acertaram 10 de 26 triplos e 15 de 16 lances livres, para os 17 pontos de Travante Williams e os 15 de Thomas De They, e, na Ovarense, para os 15 de Khalen Cumberland.O segundo encontro está marcado para sábado (21h30), de novo em Oliveira de Azeméis, e o terceiro para 30 de maio, em Ovar. Se necessário, o quarto é em Ovar, em 1 de junho, e o quinto volta à casa dos detentores do cetro, dois dias depois.A outra meia-final opõe o Benfica ao FC Porto, que se defrontam pela primeira vez esta sexta-feira, pelas 21h15, na Luz.