Oliveirense vence Supertaça ao Illiabum no prolongamento

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 21:56 | Basquetebol

O recurso a uma defesa muito agressiva por parte da Oliveirense fez a diferença até ao intervalo, apenas permitindo ao adversário comandar o marcador nos instantes iniciais do primeiro período.



Com Eric Coleman a mandar na luta debaixo das tabelas e a arrancar diversas faltas, a equipa de Oliveira de Azeméis soube depois aproveitar a pontaria de Thomas de Thaey (2/2 em triplos) para se afastar do Illiabum no primeiro quarto, que terminou a vencer por 24-20.



No segundo período, a distância ameaçou por várias vezes aumentar, com a Oliveirense a dispor de uma vantagem de dez pontos (43-33), mas um parcial final de 3-7 para os detentores da Taça de Portugal atenuou-a.



Com Michael Murray incansável nas transições apesar de ter jogado os 20 minutos no 'cinco' de João Figueiredo e a 'mão quente' de Patrick McGlynniv, com 14 pontos somados, a diferença pôde, apenas, aumentar dois pontos à saída para intervalo (46-40) a favor da Oliveirense.



Novo parcial de 7-0, a abrir o terceiro período, fez o Illiabum voltar à liderança do jogo (46-47), num regresso dos balneários que afastou o adversário dos pontos nos primeiros dois minutos e meio.



Eric Coleman lesionou-se pouco depois e essa particularidade fez surgir no jogo Travante Williams (17 pontos e seis ressaltos), o que não só segurou a vantagem no mais equilibrado período do jogo como foi a solução que Norberto Alves precisava para a partida.



Atingindo a quinta falta logo a abrir o quarto período, a saída de Williams fez nascer uma nova equipa, mais coletiva do que nunca e a revelar muita eficácia no contra-ataque, colocando o marcador em 77-69, a meio dos 10 minutos finais.



Dois lances livre de João Torrie, a 10 segundos do fim, empataram a partida (83-83) e obrigaram a o jogo a seguir para prolongamento, que acabaria dominado pela Oliveirense, que terminou a vencer por 97-89.



Michael Murray, autor de 17 pontos, 13 ressaltos e 13 assistências, foi eleito o melhor jogador em campo (MVP).