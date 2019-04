Orlando e Brooklyn asseguram regresso aos "play-offs" da NBA

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Abr, 2019, 12:32 / atualizado em 08 Abr, 2019, 12:32 | Basquetebol

A formação do estado da Florida voltou a contar com o poste montenegrino Nikola Vucevic em plano de evidência (25 pontos e 12 ressaltos) e consolidou o sexto lugar da Conferência Este, conseguido a primeira presença na fase decisiva desde 2012.



Com um registo idêntico, de 41 vitórias e 40 derrotas, os Brooklyn Nets, liderados face aos Pacers por 20 pontos do base D'Angelo Russell, voltam aos "play-offs" após uma ausência de quatro anos.



No Este, lideram os Milwaukee Bucks, os melhores da fase regular da NBA, que bateram em casa os Atlanta Hawks por 115-107 e alcançaram o 60.º triunfo da temporada, algo que não conseguiam desde 1980/81.





O extremo grego Giannis Antetokounmpo, um dos favoritos ao prémio de 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da época regular, anotou 30 pontos pela formação do estado de Wisconsin, que, a Este, já sabe que terá nos 'play-offs' a companhia de Toronto Raptors, Philadelphia 76'ers, Celtics, Pacers, Magic e Nets.



Conferência Este por resolver



A duas jornadas do encerramento da "regular season", resta definir o oitavo posto no Este, que está a ser disputado por três equipas, sendo que os Detroit Pistons têm mais um triunfo e menos um desaire do que Miami Heat e Charlotte Hornets.Na Conferência Oeste, as oito vagas estão já atribuídas e os Golden State Warriors aproveitaram para garantir o primeiro lugar, batendo em casa os Los Angeles Clippers, por 131-104, com 27 pontos do base Stephen Curry.Após 80 jogos, nos quais somaram 56 triunfos e 24 desaires, os bicampeões em título confirmaram a vantagem caseira em possíveis confrontos com Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers.Na terceira posição, seguem os Rockets, que capitalizaram os 30 pontos do base James Harden, numa vitória tranquila diante dos Phoenix Suns, por 149-113, consumando o recorde de triplos num jogo da NBA, com 27, superando a anterior marca de 26, que já haviam conseguido duas vezes em 2018/19.