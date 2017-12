Pacers quebram invencibilidade dos Cavaliers na NBA

Lusa 09 Dez, 2017, 12:06 | Basquetebol

Com o triunfo no terreno dos Detroit Pistons, por 102-98, os campeões na NBA tornaram-se na 11.ª equipa a conseguir seis vitórias fora seguidas, a primeira desde os Los Angeles Lakers, em 2008/09.



Ainda sem Stephen Curry, foram Kevin Durant, com 36 pontos, 10 ressaltos e sete assistências, e Klay Thompson, com 21 pontos, os principais marcadores dos Warriors no Michigan, permitindo o reforço do segundo lugar na conferência oeste, com 21 vitórias e seis derrotas, atrás dos Houston Rockets (19-4). Os Pistons seguem no sétimo lugar no este (14-11).



Em Indiana, os Pacers infligiram a primeira derrota aos Cavaliers desde 09 de novembro, apesar dos 29 pontos de LeBron James, que conseguiu ainda 10 ressaltos e oito assistências, contra os 33 de Victor Oladipo, do lado adversário.



Com esta derrota, os Cavaliers falharam o objetivo de bater o seu recorde de vitórias consecutivas, que permanece nas 13, tal como em 2008/09 e 2009/10, e caíram para o terceiro posto do este, com 18 triunfos e oito desaires.



Os Boston Celtics (22-5) seguem na liderança da conferência, apesar da derrota no terreno dos San Antonio Spurs, por 105-102, enquanto os Toronto Raptors (16-7) subiram à segunda posição, com a vitória no recinto dos Vancouver Grizzlies (116-107).