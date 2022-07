Portugal bate Letónia no Europeu sub-20 de basquetebol feminino

Num encontro que comandou de início ao fim, o conjunto das ‘quinas’, que na sexta-feira havia batido a Irlanda por 68-47, foi liderado por Ana Barreto, que somou 25 pontos, com 10 em 15 nos ‘tiros’ de campo, e quatro ressaltos.



Jéssica Azulay, com 12 pontos e nove ressaltos, também esteve em evidência no conjunto luso, tal como Inês Vieira (nove pontos e três assistências) e a suplente Leonor Paisana (cinco pontos, nove ressaltos e quatro assistências).



Na formação letã, que teve grandes dificuldades para ultrapassar a pressionante e aguerrida defesa lusa, destaque para os 15 pontos de Marta Leimane, os 10 de Vanessa Lassa e os nove de Enija Viksne.



As comandadas de José Araújo entraram muito bem no encontro, conseguindo desde logo uma vantagem de 12-0, que mantiveram até final do primeiro período (24-12) e aumentaram, para mais de 20 pontos, no segundo (43-22).



O conjunto dos Balcãs reduziu para 15 pontos (45-30), ao intervalo, e colocou-se a 10 no final do terceiro período (51-41), mantendo-se na corrida ao triunfo.



O derradeiro parcial foi, no entanto, novamente dominado por completo pelo conjunto das ‘quinas’, que, muito bem em termos defensivos, só sofreu quatro pontos, marcando 23, para ampliar a vantagem para os 29 pontos finais.



Numa fase em que todas as 16 seleções têm garantido um lugar nos oitavos de final, com os cruzamentos a fazerem-se pelas classificações dos quatro grupos, a formação lusa volta a jogar no domingo, frente à Sérvia, pelas 12:30 (em Lisboa).