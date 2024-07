Portugal bate Suécia e é 11.º no Europeu feminino de basquetebol de sub-20

Na Jeep Arena, a formação das `quinas`, que já tinha garantido a manutenção na divisão principal, superiorizou-se às escandinavas em todos os quartos (19-11, 24-21, 14-12 e 13-9), num jogo que já tinha bem encaminhado a meio (43-32).

Gabriela Falcão, com 19 pontos, oito ressaltos e três assistências, destacou-se na seleção lusa, secundada por Fatumata Djaló, com 11 pontos, Laura Silva, com nove, Maria Inês Neto, com oito, e Leonor Peixinho Neves, com sete.

Na formação sueca, que acabou no 12.º lugar, a melhor foi Tilda Trygger, com 10 pontos e 14 ressaltos.