Portugal nas meias-finais da Divisão B do Europeu de sub-20 de basquetebol

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 10:05 | Basquetebol

Com os três primeiros classificados a garantirem a subida à divisão A, Portugal precisa de um triunfo para assegurar esse objetivo, seja na meia-final ou no encontro de atribuição do terceiro lugar da prova que se está a disputar em Matosinhos.



Neemias Queta, que chegou a declarar-se disponível para o 'draft' da NBA, foi a grande figura da seleção lusa, com 26 pontos e 14 ressaltos, com Rafael Lisboa (21) e Francisco Andrade (20) a também atingirem as duas dezenas de pontos.



Num encontro equilibrado, Portugal ainda chegou ao final do primeiro período em desvantagem (21-19), mas atingiu o intervalo já a vencer, por 35-33.



No sábado, Portugal defronta a Rússia na meia-final, marcada para as 20:45, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.