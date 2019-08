Portugal vence a Bielorrússia para o Europeu feminino de sub-20 de basquetebol

Lusa Comentários 10 Ago, 2019, 17:47 | Basquetebol

Portugal, que ao intervalo vencia já por 43-20, foi sempre superior à seleção da Bielorrússia em todos os períodos de encontro, com destaque para o primeiro (25-11) e último (21-06), em que o fosso pontual foi mais acentuado.



Sara Guerreiro e Mariana Silva, ambas com 17 pontos, foram as principais concretizadoras da partida, seguidas de Tess Santos, com 12, enquanto na seleção da Bielorrússia o destaque vai para Darya Siamiletnikova, que concretizou 12 pontos.



A seleção portuguesa vai disputar domingo, pelas 14:15, com a Holanda, que hoje derrotou a Alemanha, por 67-56, o 13.º lugar do Europeu2019 e a consequente fuga à despromoção à Divisão B.