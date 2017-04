Russas do Koursk conquistam Euroliga feminina de basquetebol pela primeira vez

Lusa 17 Abr, 2017, 09:00 | Basquetebol

A norte-americana Angel McCoughtry, com 20 pontos, foi a melhor marcadora da formação russa, secundada pela sua compatriota Nnemkadi Ogwumike (19 pontos e 10 ressaltos) e a americano-russa Epiphanny Prince (18 pontos, sete assistências e quatro bolas roubadas).



O Dinamo Koursk venceu todos os encontros da edição 2016/17 da Euroliga, enquanto o Fenerhbaçe, que nunca ganhou a competição, somou o terceiro desaires em finais, depois das derrotas de 2013 e 2014.



Vencedoras da edição 2015/16, as anfitriãs do Ekaterinburgo, que perderam nas 'meias' com o Fenerbahçe, ficaram no terceiro posto, ao vencerem as chegas do Praga por 68-63, no jogo de consolação.