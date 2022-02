Sacramento, sem Neemias, somam 21.º triunfo na NBA

Num jogo em que o português Neemias Queta não saiu do banco, Harrison Barnes liderou os anfitriões, com 30 pontos e oito ressaltos, secundado pelo poste lituano Domantas Sabonis, autor de 22 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências.O ex-Pacers Sabonis foi titular na estreia, tal como Justin Holiday, que se ficou por seis pontos e quatro assistências, enquanto Jeremy Lamb, a terceira aquisição, somou 14 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, vindo do banco.A poucos dias do fecho do mercado, os Kings adquiriram três jogadores que pertenciam aos Indiana Pacers, em troca por Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson.O triunfo face aos "Wolves" permitiu aos Sacramento Kings ascender ao 12.º lugar da Conferência Oeste, por troca com os San Antonio Spurs, e continuar na corrida aos "play-offs", via "play-in", para as equipas que ficaram entre sétimo e 10.º.Quanto a Neemias Queta, voltou a não ser utilizado, mantendo-se com 10 jogos efetuados, o último em 31 de janeiro.

Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os "Cavs" (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, em 25 de janeiro.