Seleção de basquetebol de Portugal vence Tunísia

Lusa 26 Jul, 2017, 21:14 | Basquetebol

Mário Gomes, o novo selecionador nacional, conseguiu superar o conceituado Mário Palma, selecionador da Tunísia e ex-treinador da seleção lusa, de quem Gomes foi adjunto durante várias épocas, partilhando vivências no Benfica, Estrelas da Avenida, 1.º de Agosto, seleção de Angola e seleção da Jordânia.



Foi uma partida equilibrada e quase sempre liderada pela equipa das ‘quinas', que só perdeu o comando para os tunisinos a 5.32 minutos do fim quando, da linha de lance livre, Mabrouk anotou dois lançamentos.



Um triplo de Fábio Lima, a 1.19 minutos do final, teve o efeito de serenar os jogadores portugueses, que acabaram por ‘fechar' o jogo da linha de lance livre através do extremo José Silva e do base Nuno Oliveira.



Portugal não esteve famoso em termos de eficácia de lançamentos - 42 ‘versus' 50 por cento da Tunísia -, mas já se mostrou mais seguro no controlo de bola no ataque, tendo apenas cometido 11 ‘turnovers' contra 21 dos tunisinos.



João Guerreiro (11 pontos e sete ressaltos) e Fábio Lima (11 pontos e cinco ressaltos) acabaram por ser os basquetebolistas portugueses mais assertivos. Pela Tunísia pontificou o extremo-poste Bem Romdhane, que revelou ser um jogador acima da média.



A seleção portuguesa volta a defrontar na quinta-feira, novamente em Vila Real, a congénere da Tunísia, encerrando assim uma série de sete jogos de controlo antes do arranque da pré-qualificação do Mundial de 2019, agendado para 2 de agosto, em Sines. O primeiro adversário é a Bulgária.