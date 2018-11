Seleção feminina de Portugal derrota Israel no Eurobasket 2019

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 21:25 | Basquetebol

Frente a um adversário com quem perdeu 59-56 em Telavive, a equipa nacional perseguia a primeira vitória no grupo e isso ficou claro no primeiro período, em que dois triplos de Maria João Correia e um lançamento exterior de Sofia Silva deixaram a equipa a ganhar por 8-0.



Muito competente no ressalto defensivo e no lançamento exterior - Israel apontou os primeiros pontos só ao quarto minuto de jogo -, o 'cinco' português não só manteve as adversárias sob controlo como ampliou a vantagem, concluindo o período com dez pontos de vantagem (20-10).



A melhoria no aspeto defensivo por parte da equipa visitante causou dificuldades à equipa portuguesa, que, sem conseguir manter o fluxo de pontos, viu Israel fazer um parcial de 7-0 e quase anular a desvantagem na saída para o intervalo (35-30).



A confiança da equipa forasteira continuou a manifestar-se em campo no terceiro período, com um parcial de 8-0 a dar o primeiro empate no jogo (38-38), mas, quando tudo parecia encaminhar-se para uma inversão no resultado, deu-se a reação portuguesa, pelo que as lusas atingiram o parcial a vencer (51-44).



Israel reagiu e, alicerçado nos 'triplos' e nos lances livres logrou empatar (69-69), mas a vitória acabou por cair para Portugal, vencendo por 75-72.



Portugal termina a sua participação na fase de qualificação defrontando na quarta-feira a Grã-Bretanha, em Manchester.



Jogo no Pavilhão Municipal de Guifões, em Matosinhos.



Portugal - Israel, 75-72.



Ao intervalo: 35-30.



Sob a arbitragem de Antonio Zamora (Andorra), Marc Mouton (Luxemburgo) e James Kerry Dominique (Gibraltar), as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal (75): Márcia Costa (18), Inês Viana (4), Maria João Correia (16), Sofia Silva (20) e Emília Ferreira. Jogaram ainda, Joana Soeiro (4), Lavínia da Silva (2), Daniela Domingues (9) e Josephine Filipe (2).



Treinador: Ricardo Vasconcelos.



- Israel (72): Katia Levitsky (5), Alysha Clark (14), Shay Doron (23), Naama Shafir (8) e Ofir Banet (2). Jogaram ainda, Danielle Diamant (13), Rony Ben-Hun, Shiran Zairy, Daniel Karsh, Eden Rotberg (7), Nofar Shalom e Tal Lev.



Treinador: Adan Inbar.



Marcha do marcador: 20-10 (primeiro período), 35-30 (intervalo), 51-44 (terceiro período) e 75-72 (quarto período).



Assistência: cerca de 300 espetadores.