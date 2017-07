Seleção feminina Sub-20 de Portugal vence Letónia

Mário Aleixo - RTP 11 Jul, 2017, 07:52 / atualizado em 11 Jul, 2017, 07:52 | Basquetebol

A equipa portuguesa fechou o grupo com duas vitórias e uma derrota, sendo apenas superada pela fortíssima seleção italiana, atual vice-campeâ europeia.



A Itália acabou por vencer o grupo B deste ciclo inicial da fase final do Europeu sem qualquer desaire, após bater a Lituânia por 70-61.



Portugal vai agora defrontar, na quarta-feira, a Bélgica, terceira posicionada no grupo A, poule que acabou por ser dominada pela Espanha, campeã da Europa em título.



O desafio entre Portugal e Letónia foi um embate sempre muito equilibrado, com várias alternâncias na liderança do marcador, duelo que implicou um prolongamento, após um empate a 59 pontos no final dos 40 minutos.



Nos momentos de maior tensão, destaque individual para a ousadia e qualidade da base Carolina Bernardeco (14 pontos, seis ressaltos e cinco assistências) e da extremo Carolina Gonçalves, a jogadora mais valiosa da partida, ao somar 32 pontos, seis ressaltos e sete roubos de bola, numa memorável exibição da basquetebolista da Quinta dos Lombos.



Portugal defronta agora a Bélgica, já na quarta-feira e após o Europeu cumprir um dia de descanso. Se as jogadoras lusas superarem as belgas, entram no grupo das oito primeiras classificadas e garantem a manutenção entre a elite europeia.