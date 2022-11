Sporting e FC Porto ganham e ficam mais perto do apuramento na Taça Europa de basquetebol

Para o grupo G, o Sporting 'vingou-se' bem da derrota ante o adversário de hoje no jogo de Lisboa e foi a Wloclawec impor-se por 85-73, com 47-35 ao intervalo.



Com este resultado, os ‘leões' são terceiros do grupo, com seis pontos, tal como os polacos, mas com pior diferença de pontos marcados e sofridos.



Lidera o Kahru Basket, com oito pontos, e em quarto segue o Egis Kormend, somente com quatro pontos.



Tudo está ainda em aberto, sendo que os dois primeiros classificados qualificam-se para a segunda fase da competição.



Também muito bem esteve o FC Porto, no grupo C, com 87-64 aos estónios do Parnu Sadam, após 47-35 ao intervalo.



Os 'dragões' sobem a segundos, com seis pontos, a mesma pontuação do Fribourg Olympic, da Suíça, que cai para terceiro.



Lidera o Heroes den Bosch, com sete pontos, e o Parnu Sadam tem cinco.