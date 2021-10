Sporting vence Ionikos na Taça da Europa de basquetebol

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o primeiro parcial foi o mais equilibrado do encontro, ainda que a equipa portuguesa tenha dominado durante grande parte do tempo, permitindo a recuperação e consequente empate (18-18) aos visitantes, sem argumentos para discutir o resultado nos períodos seguintes.



O Sporting rapidamente viria a impor-se com diferenças entre os oito e os 10 pontos no marcador, registando 20-12 no segundo período, para, no terceiro, "esmagar" os gregos com 27-15, antes de gerir a larga vantagem nos últimos 10 minutos.



Para uma exibição sólida e convincente do Sporting contribuíram de forma decisiva o extremo Travante Williams, com 20 pontos e quatro ressaltos, e o poste Josh Martin, com 15 e 10 "rebounds", respetivamente.



No lado helénico, Kostas Gontikas foi o atleta que mais se destacou, face aos 15 pontos, seis ressaltos e três assistências.



A segunda vitória no grupo permite ao emblema leonino somar cinco pontos, menos um do que o segundo colocado Giants Antuérpia, que tem menos um jogo.