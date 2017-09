Triplo de Sanders dá vitória ao Benfica em Kapfenberg

Lusa 19 Set, 2017, 22:25 | Basquetebol

Os campeões portugueses lideraram sempre o jogo, chegaram a ostentar uma vantagem de 20 pontos no início da segunda parte, mas acabaram por triunfar à tangente, após cederem um parcial de 30-17 no quarto e último período.



As 'águias' partem assim com uma vantagem de três pontos sobre os Bulls austríacos para o jogo da segunda mão, que se realiza na Luz já na quinta-feira, pelas 21:00.



O Benfica acabou por tornar difícil um duelo que estava a ser fácil e correu mesmo o risco de perder o embate quando o extremo-poste croata do Kapfenberg, Milan Stegnjaic, anotou um triplo a sete segundos do fim, que igualou a partida a 72 pontos.



Valeu então a ousadia e pontaria de Sanders para marcar o cesto que acabou por 'segurar' o triunfo benfiquista na Áustria.



Em termos coletivos, o Benfica esteve bastante eficaz nos lançamentos de três pontos - 12/24 (50%) contra 8/24 (33,3%) dos Bulls -, mas baixou a guarda nos últimos dez minutos, denotando uma preocupante quebra final.



Destaques individuais, no Benfica, para o extremo internacional luso José Silva, o qual anotou os primeiros 12 pontos dos 'encarnados' num total de 18, e para Jesse Sanders, que terminou com 11 pontos, cinco ressaltos e três assistências.