Vitória `curta` da Grécia qualifica EUA

09 Set, 2019 | Basquetebol

A formação helénica precisava de ganhar por 12 ou mais pontos para continuar na corrida e chegou a liderar por essa margem (61-49, 63-51 e 65-53), no início do quarto período, mas, na parte final, os checos encurtaram a diferença.



Com este resultado, na última jornada do Grupo K, os bicampeões em título estão nos 'quartos', podendo mesmo perder hoje com o Brasil, que, por seu lado, necessita de bater os norte-americanos para se qualificar: se não o conseguir, seguem em frente os checos.



Nos quartos de final, já estão Argentina e Sérvia, que se vão defrontar, tal como Espanha e Polónia. Os Estados Unidos e a República Checa ou o Brasil vão medir forças com França e Austrália, faltando determinar os emparelhamentos.



Na despedida, Nick Calathes, autor de 27 pontos, seis ressaltos e seis assistências, foi a grande figura dos helénicos, enquanto Giannis Antetokounmpo, o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da fase regular da NBA, contribuiu apenas com 12 pontos e nove ressaltos.



Em relação ao conjunto checo, os melhores foram Tomas Satoransky, com 13 pontos, nove assistências e oito ressaltos, e Jaromir Bohacik, autor de 25 pontos.



No outro encontro já hoje realizado do grupo dos primeiros, mas entre duas equipas afastadas dos 'quartos', a Lituânia superou a República Dominicana por 74-55, com 19 pontos e 10 ressaltos de Jonas Valanciunas, e fechou o Grupo L em terceiro.



Nos jogos de classificação do 17.º ao 32.º lugares, entre seleções que só tinham perdido, Montenegro bateu o Japão por 80-65, apesar dos 34 pontos de Yuta Watanabe, e a Jordânia ganhou ao Senegal por 79-77, com 34 pontos e 11 ressaltos de Dar Tucker.