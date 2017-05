Warriors apuram-se para a final da NBA após quarta vitória sobre os Spurs

Lusa 23 Mai, 2017, 09:58 / atualizado em 23 Mai, 2017, 09:58 | Basquetebol

No segundo jogo do AT&T Center, em San Antonio, os Warriors atuais vice-campeões, fizeram o pleno de vitórias (4-0) na final da Conferência Oeste.



Mais uma vez, Stephen Curry foi o grande 'maestro' dos Warriors, terminando o jogo com 36 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, uma exibição secundada por Kevin Durant, que marcou 29 pontos e capturou 12 ressaltos.



Ainda pelos campeões de 2015 destacaram-se Draymond Green, com 16 pontos, oito ressaltos e oito assistências, e Klay Thompson, com 10 pontos e seis ressaltos.



Pelos Spurs, Kyle Anderson foi o único a anotar as duas dezenas no 'tiro ao cesto', terminando o embate com 20 pontos, mais seis ressaltos.



Os Golden State Warriors chegaram à final absoluta com um percurso 'limpo' nestes 'play-off', depois de deixarem pelo caminho os Portland Trail Blazers, Utah Jazz e agora os San Antonio Spurs.



Na final absoluta, os Warriors vão defrontar o vencedor da final de Este, entre os Cleveland Cavaliers, atuais campeões, e os Boston Celtics.



Neste momento, os detentores do troféu lideram a final de Este por 2-1.