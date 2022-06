Warriors batem Celtics e empatam (1-1) final da NBA

Na procura do quarto título em oito anos, os Warriors venceram os dois primeiros períodos por um ponto (31-30 e 21-20), para uma vantagem de dois ao intervalo (52-50), e resolverem, praticamente, o jogo no terceiro (35-14).

O "famoso" terceiro quarto dos Golden State Warriors reapareceu domingo em força e valeu uma confortável vitória caseira sobre os Boston Celtics (107-88), para empatar (1-1) a final da NBA.



Depois de atingir o intervalo a vencer por apenas dois pontos (52-50), graças a tangenciais 31-30 e 21-20 nos dois primeiros períodos, o "cinco" de Steve Kerr arrasou no terceiro (35-14), conquistando uma decisiva vantagem de 23 pontos (87-64).



Um parcial de 6-0 a abrir o quarto, para um avanço de 29 pontos (93-64), acabou em definitivo com o encontro, a longos 10.45 minutos do final, não dando ilusões aos Celtics, que, no primeiro jogo, viraram um 92-80 em 108-120 no derradeiro parcial (16-40).



Stephen Curry liderou os anfitriões, com 29 pontos, seis ressaltos, quatro assistências e três ressaltos, secundado por Jordan Poole, autor de 17 pontos, incluindo um "triplo" do meio-campo para fechar o determinante terceiro quarto.

A final muda-se agora para Boston, que será palco dos jogos 3, na quarta-feira, e 4, na sexta, enquanto o quinto jogo é em San Francisco, em 13 de junho. Se necessário, o sexto é em Boston, em 16, e o sétimo na casa dos Warriors, em 19.