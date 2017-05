Warriors dilatam vantagem na final Oeste da NBA

Mário Aleixo - RTP 17 Mai, 2017, 12:02 | Basquetebol

Os Golden State Warriors venceram os San Antonio Spurs, por 136-100, no segundo jogo da final da Conferência Oeste da NBA.



A formação de Oakland dilatou para 2-0 a vantagem sobre os Spurs, que agora passam a anfitriões nos próximos dois jogos desta final, agendados para sábado e segunda-feira.



Pelos Warriors, que procuram a terceira final absoluta consecutiva, Stephen Curry voltou a ser o mais eficaz, com 29 pontos, sete ressaltos e outras sete assistências.



Ainda pelos vice-campeões da NBA, outros seis jogadores chegaram aos dois dígitos nos pontos: Patrick McCaw (18), Kevin Durant (16), Draymond Green (13, mais nove ressaltos e seis assistências), Klay Thompson (11), Shaun Livingston (10) e Ian Clark (10).



Do lado dos Spurs, só Jonathon Simmons se destacou, acabando o jogo com 22 pontos.