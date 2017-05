Warriors dilatam vantagem sobre os Utah Jazz

Mário Aleixo - RTP 05 Mai, 2017, 11:29 | Basquetebol

No calor da luta os jogadores parecem desligados da bola no jogo Warriors-Utah Jazz | Epa-Marcio Sanchez

Os Golden State Warriors, vice-campeões, aumentaram para 2-0 a vantagem sobre os Utah Jazz nas meias-finais da Conferência Oeste da NBA.



Os Warriors, que ainda não perderam nos "play-off", ganharam o segundo jogo com os Utah Jazz por 115-104, comandados pelo trio formado por Kevin Durant (25 pontos, 11 ressaltos e sete assistências), Stephen Curry (23 pontos e sete assistências) e Draymond Green (21 pontos, sete ressaltos e seis assistências).



Pelos Utah Jazz, Gordon Hayward, com 33 pontos e cinco ressaltos, foi quem mais destacou, numa exibição secundada por Rudy Gobert (16 pontos e 16 ressaltos) e Shalvin Mack (14 pontos).



Washington Wizards ultrapassam os Celtics



Do outro lado da NBA, na Conferência Este, os Washington Wizards aproveitaram o fator casa e venceram os Boston Celtics, por 116-89, reduzindo para 2-1 a desvantagem nesta meia-final.



Pelos anfitriões deste terceiro jogo, o protagonismo no encontro foi repartido por John Wall (24 pontos e oito assistências), Bojan Bogdanovic (19 pontos e dez ressaltos) e Otto Porter Jr. (19 pontos e oito ressaltos).



Do lado dos Boston Celtics, nenhum jogador chegou às duas dezenas de pontos e só três registaram dois dígitos neste capítulo: Al Horford (16 pontos), Jae Crowder (14 pontos e sete ressaltos) e Isaiah Thomas (13 pontos).