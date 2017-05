Warriors entram a ganhar nas "meias" a Oeste

Mário Aleixo - RTP 03 Mai, 2017, 09:53 | Basquetebol

Os Golden State Warriors, vice-campeões, entraram a ganhar nas meias-finais da Conferência Oeste da NBA, ao vencerem em casa os Utah Jazz por 106-95.



No outro encontro da jornada de terça-feira, mas nas meias-finais da Conferência Este, os Boston Celtics dilataram a vantagem para 2-0 sobre os Washington Wizards, depois de vencerem em casa por 129-119, após prolongamento.



No jogo da Oracle Arena, em Oakland, Stephen Curry foi, mais uma vez, a maior figura dos Warriors, terminando o jogo com 22 pontos, sete ressaltos e cinco assistências.



Ainda pelos anfitriões, destacaram-se mais três jogadores: Kevin Durant (17 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências), Drayond Green (17 pontos, oito ressaltos e seis assistências) e Klay Thompson (15 pontos).



Pelos Utah Jazz, nenhum jogador atingiu as duas dezenas na pontuação, destacando-se o quarteto formado por Rudy Gobert (13 pontos e oito ressaltos), Gordon Hayward (12 pontos), Rodney Wood (12 pontos) e Joe Johnson (11 pontos).



Em Boston, a grande figura dos anfitriões foi Isaiah Thomas, que terminou o jogo com mais de meia centena de pontos (53).



Pelos donos da casa, realce ainda para as prestações de Al Horford (15 pontos e 12 ressaltos), Jae Crowder (14 pontos e sete ressaltos), Avery Bradley (14 pontos) e Terry Rozier (12 pontos e seis ressaltos).



Pelos Wizards, o melhor foi John Wall, que apontou 40 pontos, secundado por Markief Morris (16 pontos e seis ressaltos), Marcin Gortat (14 pontos e dez ressaltos) e Bradley Beal (14 pontos) e Orro Porter Jr. (13 pontos e nove ressaltos).