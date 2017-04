Warriors entram a ganhar nos "play-offs" da NBA, ao baterem Blazers

Lusa 17 Abr, 2017, 14:35 | Basquetebol

Depois de uma igualdade no final do terceiro período (88-88), que já se verificava ao intervalo (56-56), o 'cinco' comandado por Steve Kerr foi melhor nos 12 minutos finais, que venceu por 11 pontos (32-21).



O regressado Kevin Durant, com 32 pontos (12 em 20 nos 'tiros' de campo), mais 10 ressaltos, foi o melhor marcador dos Warriors, secundado por Stephen Curry, autor de 29 pontos, mesmo só com três 'triplos' marcados, em nove tentados.



Draymond Green ficou muito perto do 'triplo duplo', com 19 pontos, 12 ressaltos e nove assistências), Klay Thompson contribuiu com 15 pontos e o suplente Ian Clark com 12, sete dos quais no decisivo parcial de 15-2 a abrir o quarto parcial.



Nos forasteiros, CJ McCollum (41 pontos) e Damian Lillard (34), marcaram 68,8 dos pontos dos Blazers, que contaram ainda com um 'duplo duplo' de Evan Turner (12 pontos e 10 ressaltos).



No outro jogo já hoje realizado, os Washington Wizards também se colocaram a vencer por 1-0, numa eliminatória à melhor de sete jogos, frente aos Atlanta Hawks, ao ganharem em casa por 114-107, num jogo que perdiam a meio (45-48).



John Wall, com 32 pontos e 14 assistências, Bradley Beal, com 22 pontos, e Markieff Morris, com 21, foram determinantes nos anfitriões, enquanto o alemão Dennis Schroder liderou os forasteiros, com 25 pontos e nove assistências.