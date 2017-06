Warriors entram em força na final da NBA, com Durant em `grande`

Lusa 02 Jun, 2017, 10:40 | Basquetebol



Autor de 38 pontos, aos quais juntou oito assistências e outros tantos ressaltos, o jogador que pelos OKC perdeu a final de 2012 com os Miami Heat, de LeBron James, foi determinante, junto a Stephen Curry, com 28 pontos e 10 assistências.



Dos outros jogadores, mais nenhum chegou à casa das dezenas em pontos, mas o coletivo funcionou em pleno, nomeadamente no controlo da bola: apenas quatro perdas de bola sem lançamento, igualando um recorde da NBA em finais, que era partilhado por Detroit Pistons (2005) e San Antonio Spurs (2013).



Por seu lado, os 'Cavs' somaram 20 'turnovers', oito dos quais responsabilidade de LeBron James, que, ainda assim, foi, claramente, o melhor dos forasteiros, com 28 pontos, 15 ressaltos e oito assistências.



Kyrie Irving, com 24 pontos, e Kevin Love, com 15 pontos e 21 ressaltos, foram os outros jogadores com números interessantes, numa equipa que defendeu quase sempre mal, nunca encontrou soluções para parar Durant e Curry e ainda teve a 'sorte' da noite 'não' de Klay Thompson (seis pontos).



Nos dois últimos anos, os Warriors, que nos presentes 'play-offs' somaram o 13.º triunfo em 13 jogos, também começaram a vencer, em 2015 apenas no prolongamento (108-100) e o ano passado por 15 pontos (104-89).



O encontro começou frenético, primeiro com o nervosismo a redundar em sucessivos falhanços, mas, depois, com as duas equipas a acertar, quase sempre, e o primeiro período a fechar com os anfitriões a vencer por cinco pontos (35-30), graças a um 'triplo' de Andre Iguodala em 'cima' da 'buzina'.



Mesmos sem acertarem 'triplos' (três em 13 na primeira parte), os Warriors comandaram sempre o segundo período e conseguiram chegar aos 10 pontos de avanço (49-39 e 55-45), reduzidos para oito (60-52) ao intervalo.



O encontro estava longe de estar resolvido, mas os anfitriões arrancaram a segunda parte com um parcial de 13-0, incluindo oito de Curry, e, num ápice, puxaram o avanço para os 21 pontos (73-52).



A 3.08 minutos do final do terceiro período, os 'Cavs' ainda reduziram para 12 pontos (80-68), mas os Warriors fecharam com um parcial de 13-4 e deixaram, praticamente, o encontro sentenciado (93-72), com 12 minutos para jogar.



Apesar da grande diferença no marcador, os dois treinadores mantiveram os seus melhores jogadores quase até final, mas com todos conscientes que o encontro estava resolvido. Os anfitriões acabaram por vencer por 22 pontos.



O segundo encontro da final da NBA realiza-se domingo, pelas 20:00 locais (01:00 de segunda-feira em Lisboa).