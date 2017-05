Warriors ganham vantagem na final de Oeste

Mário Aleixo - RTP 15 Mai, 2017, 08:39 | Basquetebol

Os Golden State Warriors venceram o primeiro encontro da final da Conferência Oeste da NBA, ao derrotarem em casa os San Antonio Spurs, por 113-111.



À procura da terceira final consecutiva da NBA, os Warriors, equipa com melhor registo da fase regular, continuam sem perder nos "play-offs" e somaram o nono triunfo consecutivo, num encontro em que chegaram a ter 25 pontos de desvantagem ainda no segundo período.



O conjunto californiano, comandado por Stephen Curry, com 40 pontos, dois dos quais os que garantiram o triunfo a 10 segundos do final, beneficiou ainda da lesão de Kawhi Leonard (26 pontos e oito ressaltos) no terceiro período.



O extremo dos Spurs, um dos melhores jogadores da fase regular, torceu o pé esquerdo na primeira metade do terceiro período e não regressou ao encontro.



Além de Curry, que se tornou no sétimo jogador com mais triplos na história dos "play-offs" da NBA, também Kevin Durant esteve em destaque, com 34 pontos.



No conjunto texano, LaMarcus Aldridge foi o melhor marcador, com 28 pontos, com Manu Ginobili, saído do banco a contribuir com 17, tornando-se ainda no 10º jogador com mais roubos de bola nos "play-offs".



O segundo jogo da final do Oeste joga-se na terça-feira, novamente em Oakland, casa dos Warriors.