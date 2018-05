Warriors jogam quarta final consecutiva com os Cavaliers

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mai, 2018, 11:22 / atualizado em 29 Mai, 2018, 11:22 | Basquetebol

No jogo sete da final da Conferência Oeste, os Warriors foram vencer a casa dos Houston Rockets, por 101-92, num encontro em que entraram mal, mas fizeram uma excelente segunda parte para chegarem pelo quarto ano consecutivo à final da NBA.



Os Rockets, que tiveram o melhor registo da fase regular e procuravam chegar à final da NBA 23 anos depois, chegaram ao intervalo a vencer por 11 pontos, mas viram os Warriors tornarem-se a primeira equipa a vencer dois encontros consecutivos nos "play-offs" depois de estarem a perder por 10 ou mais pontos no descanso.



Contudo, na segunda parte, os californianos viram as suas grandes estrelas - Klay Thompson, Kevin Durant e Stephen Curry - marcarem em conjunto 47 pontos, tendo os Rockets falhado 27 triplos consecutivos, um recorde negativo da NBA.



"Eles jogaram uma grande série, fizeram-nos trabalhar por tudo. Estou orgulhoso da forma como batalhámos. Passámos por muito com esta equipa e, podem acreditar ou não, nem tudo é sucesso nos Warriors", disse Klay Thompson, que terminou o encontro com 19 pontos.



Kevin Durant marcou 34 pontos e Stephen Curry ficou perto de um "triplo-duplo", com 27 pontos, 10 assistências e nove ressaltos.



Nos Rockets, que voltaram a não poder contar com o base Chris Paul, James Harden foi o melhor marcador, com 32 pontos.





Os Warriors, que venceram dois dos últimos três campeonatos, recebem na quinta-feira os Cleveland Cavaliers no primeiro jogo da final.