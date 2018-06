Warriors `varrem` Cavaliers, ao `arrasarem` no quarto jogo, liderados por Curry

Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 10:04 | Basquetebol

Depois de um primeiro jogo que só foi resolvido no tempo extra e de mais dois que entraram por decidir no quarto período, os Warriors não deram, desta vez, hipóteses, fechando o terceiro quarto já com o título no ‘bolso’ (65-86), o seu terceiro em quatro anos, na quarta final consecutiva.



Stephen Curry foi a grande figura do ‘cinco’ de Steve Kerr, ao acabar o encontro com 37 pontos, com sete ‘triplos’ marcados, em 15 tentados, seis ressaltos e quatro assistências.



Em ‘grande’, esteve também Kevin Durant - que ganhou o segundo ‘anel’ em dois anos nos Warriors -, ao conseguir um ‘triplo duplo’ (20 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências), que o conduziu a novo troféu de ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da final.



Destaque ainda para a competência, ofensiva e sobretudo defensiva, de Andre Iguodala (11 pontos), Draymond Green (nove pontos e nove assistências) e Klay Thompson, que se ficou pelos 10 pontos, todos na segunda parte.



Na formação da casa, LeBron James, que perdeu a sexta final, em nove presenças, ‘ficou-se’ pelos 23 pontos, oito assistências e sete ressaltos, derrotado, não escondendo um evidente cansaço, físico e mental, no 104.º jogo consecutivo da temporada.



Quanto aos outros, pouco ajudaram, com Kevin Love (13 pontos, com apenas quatro ‘tiros’ de campo marcados, em 13 tentados, e nove ressaltos) e Rodney Hood (10 pontos, com quatro em 14 nos ‘tiros’, e oito ressaltos) a serem os ‘menos maus’.



Os Warriors entraram melhor e conquistaram num ápice 10 pontos de avanço (3-10). Ainda chegaram a 11 (13-24, 15-26 e 23-34), reduzidos para nove no final do primeiro período (25-34).



Impedidos de perder, os ‘Cavs’ reagiram no segundo quarto e conseguiram passar para a frente (39-38, 41-40 e 43-42), só que a parte final da primeira parte pertenceu aos forasteiros, que repuseram os nove pontos (52-61).



Stephen Curry, com 20 pontos e quatro ‘triplos’, dos nove da equipa, em 17 tentados, o último na ‘cara’ de LeBron James, a 5,0 segundos do fim, liderou os Warriors, com Andre Iguodala (nove pontos) a ‘fazer de’ Klay Thompson (zero).



Os Warriors fecharam a primeira parte com um parcial de 5-0 e abriram a segunda com 6-0, passando a vantagem para 15 pontos (52-67). A história acabou, praticamente, aí, com os ‘Cavs’ a ‘desistirem’, impotentes, incapazes de reagir.



A diferença começou a ‘crescer’ e ultrapassou os 20 pontos ainda antes do final do terceiro parcial (65-86). O quarto período, que começou com LeBron James pela primeira vez no banco, também não teve história, tal a superioridade dos visitantes.



Jogo na Quicken Loans Arena, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos.



Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors, 85-108 (0-4).



Ao intervalo: 52-61.



Sob a arbitragem de Scott Foster, James Capers e Jason Phillips, as equipas alinharam e marcaram:



- Cleveland Cavaliers: George Hill (3), JR Smith (10), LeBron James (23), Kevin Love (13) e Tristan Thompson (6). Jogaram ainda Rodney Hood (10), Jeff Green (5), Larry Nance Jr. (7), Kyle Korver (2), Cedi Osman (2), Jose Calderon e Ante Zizic (4).



Treinador: Tyronn Lue.



- Golden State Warriors: Stephen Curry (37), Klay Thompson (10), Kevin Durant (20), Draymond Green (9) e JaVale McGee (6). Jogaram ainda Andre Iguodala (11), Jordan Bell (4), Shaun Livingston (2), Nick Young (3), David West (2), Zaza Pachulia (2), Patrick McCaw e Kevon Looney (2).



Treinador: Steve Kerr.



Marcha do marcador: 25-34 (primeiro período), 52-61 (intervalo), 65-86 (terceiro período) e 85-108 (resultado final).



Assistência: 20.562 espetadores.