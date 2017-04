Westbrook somou mais um "triplo-duplo"

Mário Aleixo - RTP 20 Abr, 2017, 10:56 | Basquetebol

O base Russel Westbrook fez o seu primeiro "triplo-duplo" nos "play-offs" na NBA, mas os Oklahoma City Thunder perderam com os Houston Rockets, por 115-111.



Com 57 pontos -- máxima pontuação num "triplo-duplo" nos "play-offs" --, 13 assistências e 10 ressaltos, Westbrook fez tudo para igualar a primeira ronda, mas os Rockets, comandados por James Harden (35 pontos), colocaram-se com uma vantagem de 2-0.



O encontro chegou a estar empatado a 104 pontos, mas o conjunto texano marcou dez pontos seguidos, colocando o resultado em 114-104 com apenas 1.22 minutos por jogar.



Outros resultados



Os Golden State Warriors, finalistas vencidos em 2016, também ficaram a duas vitórias das meias-finais do Oeste, depois de vencerem os Portland Trail Blazers, por 110-81, mesmo sem o seu melhor marcador, Kevin Durant, lesionado.



Stephen Curry marcou 19 pontos, numa noite pouco eficaz, na qual se destacaram JaVale McGee, que, saído do banco, marcou 15 pontos em 13 minutos em campo, e Draymond Green (12 ressaltos, 10 assistências, seis pontos e três desarmes de lançamento).



Na Conferência Este, os Washington Wizards também colocaram a eliminatória em 2-0, depois de vencerem em casa o Atlanta Hawks, por 109-101, com Bradley Beal em bom plano no final do encontro, ao marcar 16 dos seus 31 pontos no quarto período.