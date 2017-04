Westbrook ultrapassa Robertson nos "triplo duplo"

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 08:48 | Basquetebol

Russell Westbrook bateu o recorde de "triplos duplos" numa época da NBA, ao selar o 42º em Denver, onde selou a vitória (106-105) dos Oklahoma City Thunder com um triplo no último segundo.



Westbrook superou o registo do mítico Oscar Robertson, que datava de 1961/62, ao somar 50 pontos, 16 ressaltos e 10 assistências.



O 42º "triplo duplo" do "número zero" dos Thunder, de 28 anos, foi selado a 4.17 minutos do final, com uma assistência para um triplo de Semaj Christon, para delírio de todo o pavilhão dos Denver Nuggets, que há minutos estava na expetativa para presenciar o histórico momento.



Nessa altura a formação de Oklahoma ainda perdia por 10 pontos (101-91), mas, na parte final, Westbrook quis juntar o triunfo à noite recorde e marcou os últimos 15 pontos dos Thunder, oito dos quais nos derradeiros 47,4 segundos.



Westbrook fechou, assim, com chave de ouro uma noite para a história, em que superou os 41 "triplos duplos" de Oscar Robertson, pelos Cincinnati Royals, em 1961/62, um registo que parecia impossível de bater.



Com estes registos, o jogador da formação de Oklahoma, que é também o melhor marcador da prova e o único com uma média acima dos 30 pontos por encontro, vai ser eleito, com toda a certeza, o jogador mais valioso (MVP) da época regular. O anúncio será feito a 26 de junho.



Os Thunder já garantiram um lugar nos "play-offs", como sextos da Conferência Oeste, sendo que na primeira ronda vão defrontar os Houston Rockets, terceiros, que domingo venceram por 135-128 no reduto dos Sacramento Kings, com 35 pontos, 15 assistências e 11 ressaltos do "benfiquista" James Harden.