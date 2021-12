Abraço entre Rui Costa e Jorge Jesus selam o acordo de separação

O presidente do Benfica, Rui Costa, admitiu ao início da tarde desta terça-feira que a saída de Jorge Jesus do comando da equipa de futebol do clube da Luz não era o desfecho ambicionado pelas duas partes.Numa curta declaração à imprensa, no Seixal, o dirigente máximo dos encarnados limitou-se a confirmar o "acordo para rescisão do contrato" e acrescentou que foi alcançado "com a mesma lealdade e seriedade" que pautou a relação de ambos durante a segunda passagem do técnico pelo Benfica.", afirmou Rui Costa na sala de imprensa do Benfica Futebol Campus.

Jorge Jesus deixou de ser treinador do Benfica, a dois dias da visita ao FC Porto, informou a equipa da I Liga portuguesa de futebol, sendo substituído até final da temporada por Nélson Veríssimo.





"Este projeto que abracei com o coração chegou ao fim. Vim sempre a pensar que seria uma solução e não um problema", disse o técnico com voz embargada.



"Para os interesses do Benfica, e para fazer o melhor para todos, achei que esta decisão fosse a melhor. A minha vida vai continuar, a trabalhar com amor e paixão. Tive a honra de ter voltado a esta casa e ter defendido os interesses do Benfica", comentou,







O Benfica será dirigido, até final da temporada, por Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, que lidera na II Liga, estreando-se na quinta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.