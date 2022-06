AG do Benfica aprova orçamento para 2022/23 com 74,52% de votos favoráveis

Em reunião magna que decorreu no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, dos 749 sócios votantes, 534 (74,52%) aprovaram o documento, enquanto 156 (18,81%) votaram contra. 59 sócios (6,67%) abstiveram-se.

Numa assembleia à qual a comunicação social não teve acesso, nem foram permitidas tirar imagens, o presidente `encarnado`, Rui Costa, discursou na abertura, tendo se debruçado sobre vários temas, com destaque para a aposta na nova época de futebol, com a contratação do treinador alemão Roger Schmidt.

"Escolhemos um treinador que mudará certamente o paradigma do que pretendemos para o futuro. Com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação ocupará sempre lugar especial na definição do plantel", sublinhou na altura.

Em relação ao orçamento apresentado, e agora aprovado, o líder das `águias` disse ser um documento "que expressa equilíbrio e uma enorme vontade de vencer".

"Um orçamento que traduz um forte aumento do investimento nas modalidades e futebol feminino, com o objetivo de reforçar o que de bom fizemos e melhorámos este ano, mas que ainda está longe daquilo que todos nós ambicionámos. A época não terminou, há ainda sete títulos em disputa e, com o apoio dos nossos sócios e adeptos, estou certo de que saberemos elevar o nome e tradição do Sport Lisboa e Benfica", acrescentou.