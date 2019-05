A equipa do Benfica conquistou o 37.º título nacional de futebol e o primeiro do treinador Bruno Lage. O carismático benfiquista Álvaro Magalhães aconselhou o presidente a contratar Bruno Lage.



Álvaro Magalhães revelou este fim de semana que aconselhou o presidente do clube da Luz, Luís Filipe Vieira a apostar em Bruno Lage, então treinador da equipa B dos encarnados quando o

do Benfica decidiu dispensar o então técnico da equipa, Rui Vitória.





O antigo adjunto de Trapattoni, campeão pelo Benfica em 2005, sempre acreditou na conquista do título. Tratava-se de aproveitar os recursos que existiam.





A equipa do Benfica é esta segunda-feira recebida na Câmara Municipal de Lisboa nos Paços do Concelho, a partir das 18h00.