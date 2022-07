Andebol. Constança Sequeira reforça o Benfica

”, explicou, citada pelo clube.Apesar dos 18 anos, a estreia nas campeãs nacionais será já a terceira época entre seniores, depois de um ano no Santa Joana, em 2020/21, e outro no Alavarium, na época seguinte.Constança Sequeira está entre as convocadas para a seleção portuguesa que vai disputar o Mundial feminino sub-18, entre o final do mês e agosto, na Macedónia do Norte.