Andebolista do Benfica João Pais anuncia fim da carreira aos 33 anos

“Decidi fechar este maravilhoso ciclo enquanto jogador profissional de andebol, são 22 anos desta vida”, afirmou o ponta esquerda em entrevista ao canal televisivo do clube.



João Pais, de 33 anos, referiu que “chegou o momento de começar outro ciclo na vida”, acrescentando: “Senti que estava preparado para abraçar uma carreira fora do andebol, que eu não queria adiar. Esse momento chegou quando conclui os exames de admissão à ordem dos nutricionistas, comecei a pensar que seria esse o meu futuro”.



O jogador, que na Luz conquistou um campeonato nacional, três Taças de Portugal, quatro Supertaças, duas Taças da Liga e uma Taça Presidente da República, admitiu que a despedida está a ser difícil.



“Não estava à espera que fosse tão difícil. Até me encontrar verdadeiramente fora desta rotina vai ser um processo gradual e difícil. Saber quem sou sem andebol, é a parte mais complicada”, disse.



João Pais, que garantiu estar “grato” por tudo viveu como jogador do Benfica, anunciou que ficará ligado ao clube como nutricionista: "Vai abrir-se o capítulo da nutrição, para o qual trabalhei nos últimos cinco anos. Vou trabalhar para me tornar um nutricionista de referência. Vou continuar a trabalhar no Benfica, mas também fora do clube”.