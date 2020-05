Andebolista Pedro Seabra termina ligação ao Benfica

"Quando cheguei, olhei para os números das conquistas do andebol que temos à entrada do balneário e propus a mim próprio mudá-los a todos. O da Taça de Portugal e da Supertaça mudaram, infelizmente não conseguimos conquistar o título nacional”, disse o jogador.



Em declarações ao sítio oficial do clube na Internet, o central reconheceu que ficou a faltar a conquista do título de campeão.



“Isso é a grande mágoa que levo destes três anos porque sei que era possível e era esse o grande propósito, queria muito ficar ligado a essa conquista”, rematou Seabra.



Na carreira, Pedro Seabra representou o São Bernardo, Sporting, ABC Braga e Benfica, e conquistou duas taças Challenge, pelos minhotos e pelos ‘leões’, um campeonato, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.



Em Portugal, as competições de andebol foram canceladas sem atribuição de título, em 29 de abril, devido à pandemia de covid-19, tal como sucedeu com futsal, hóquei em patins, basquetebol e voleibol.