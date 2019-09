André Almeida regressou e viu o Benfica bem

No final do jogo em Braga o jogador falou do seu regresso para dizer que “o primeiro ponto era ver como acabava o jogo, se tinha dores ou não e acabei bem. Estou cansado mas feliz”.



O capitão da equipa encarnada em Braga confirmou no final da partida que o coletivo está forte e já ultrapassou por completo o desaire com o FC Porto.



Sobre a forma como está a decorrer o início do campeonato André Almeida fez questão de lembrar que não se pode olhar para a prova só na perspetiva dos “três grandes” e destacou o excelente início do Famalicão que decorridas três jornadas é o líder isolado.