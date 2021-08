Anthony Taylor arbitra o Benfica-Spartak de Moscovo

O juiz, de 42 anos, terá Gary Beswick e Adam Nunn como árbitros assistentes, ao passo que David Coote irá assumir a função de quatro árbitro.



Esta vai ser a terceira vez que o juiz britânico vai apitar um jogo do Benfica. O primeiro foi um encontro da Emirates Cup em 2017 contra o Arsenal, e o segundo foi na edição 2018/19 da Liga Europa, em jogo que o Benfica venceu o Eintracht Frankfurt, a contar para a primeira mão dos quartos de final.



O jogo entre Benfica e Spartak Moscovo está agendado para a próxima terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Os encarnados partem com uma vantagem de 2-0 alcançada no encontro da primeira mão na Rússia.