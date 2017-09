António Figueiredo reconhece crise mas pede paciência

O ex-diretor do clube, em declarações ao jornalista da Antena 1José Carlos Lopes, reconheceu que atual situação da equipa de futebol não é brilhante mas é preciso ter confiança porque as pessoas são as mesmas que já ganharam tudo”.



António Figueiredo lembrou ainda que, por vezes, é nas derrotas que se ganham as equipas, mas admitiu que o futebol move as pessoas e ninguém gosta de perder.



Sobre o ambiente que se poderá viver na reunião magna desta sexta-feira o antigo dirigente lembrou que o Benfica é um clube democrático e nunca poderá haver unanimidade de opiniões.



Sobre o papel que estará reservado ao presidente Luís Filipe Vieira na assembleia disse que o líder do clube “nunca se esconde e enfrenta os problemas”, num clube

que apesar das críticas na última época foi tetracampeão pela primeira vez na sua história.