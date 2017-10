António Simões antevê jogo entre rivais

Benfica e Manchester United defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 19h45, em jogo da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, em futebol.



O ex-avançado ainda recorda a final da Taça dos Campeões Europeus de 1968, jogada pelos dois clubes, que os ingleses acabaram por ganhar, após prolongamento, depois da equipa da Luz ter tido hipótese de “matar” o jogo a dois minutos do final do tempo regulamentar quando Simões fez um passe de “morte” para Eusébio, este rematou, e o guarda-redes dos ingleses fez uma defesa magistral.



Para o jogo desta quarta-feira, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, António Simões deixou no ar uma pergunta: “Que Benfica vamos ter?”



O antigo futebolista recordou que a equipa dos encarnados “tem tido algumas oscilações, falta de confiança mas este é o desafio propício para os jogadores se transcenderem”.