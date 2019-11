António Simões considera curta a equipa do Benfica para a UEFA

Desilusão e tristeza foram os sentimentos sentidos pelos jogadores e treinador do Benfica, após o empate em Leipzig a dois golos.



A igualdade não permite ao Benfica seguir em frente na Liga dos Campeões, a uma jornada do final da fase de grupos.



Sem “Champions” a Liga Europa continua a ser uma possibilidade para os encarnados apesar das contas complicadas. Ganhar ao Zenit na última jornada no Estádio da Luz pode não chegar.



António Simões reafirma, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, o que já disse noutras ocasiões que a equipa do Benfica é curta para as provas da UEFA.



Contudo o antigo extremo esquerdo é da opinião que o empate em si até foi positivo na deslocação a Leipzig.