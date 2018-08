Artur Moraes recorda o Benfica-PAOK de 2014

O guardião lembrou, ao jornalista José Carlos Lopes, que foram dois jogos muitos disputados, embora o da Grécia tenha sido mais difícil mas um golo de Lima deu o triunfo aos encarnados.



Artur acredita que o Benfica poderá garantir a qualificação no jogo da primeira mão, na próxima terça-feira, no Estádio da Luz.



Quanto ao ambiente na Grécia o guarda-redes admite que não seja entrave para o Benfica depois do que viu esta terça-feira, em Istambul.



O ex-benfiquista ainda comentou a exibição do jovem Gedson para dizer que assentou em duas vertentes: personalidade e força física.