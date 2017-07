Artur Moraes revela confiança em Júlio César & companhia

Mário Aleixo - RTP 18 Jul, 2017, 12:25 / atualizado em 18 Jul, 2017, 12:25 | Benfica

Artur Moraes, de 36 anos, jogou no Benfica entre 2011 e 2015 e acompanha a sua antiga equipa a par e passo.



Ao jornalista Nuno Matos disse confiar plenamente em Júlio César, um dos guarda-redes da equipa pentacampeã nacional e considerou que o seu compatriota “está pronto a assumir a titularidade”.





Os elogios do ex-benfiquista são extensivos à dupla de defesas centrais Luisão/Jardel e restantes defesas ao admitir que a equipa da “águia” tem sempre “grande consistência defensiva”.Artur Moraes atualmente a jogar na equipa do Chapecoense, formação que foi quase totalmente dizimada pelo acidente aéreo de 29 de novembro de 2016, é da opinião de que “quando chegar o primeiro jogo oficial “vamos ter um Benfica muito forte como sempre foi”, sublinhou.Sobre a pré-época o antigo guardião dos encarnados pediu aos adeptos “calma e tranquilidade” porque “o trabalho está a ser bem feito”.O guarda-redes. primo de Ederson que se transferiu do Benfica para o Manchester City, ainda teve oportunidade de agradecer o carinho de que foi alvo em Portugal, um país ao qual estará sempre ligado até porque tem casa e amigo no país.