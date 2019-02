Artur Moraes vê o Benfica pronto para o clássico

O ex-número 1 da equipa da águia, em declarações ao jornalista da Antena 1, João Gomes Dias, falou de um jogo de concentração máxima mas que está longe de decidir o campeonato porque ainda faltam muitos jogos até final.



O brasileiro abordou ainda três nomes que se destacam na atual equipa do Benfica: João Félix, Gabriel e Bruno Lage.



Sobre João Félix disse ser “um grande jogador, com personalidade e muito para evoluir”.



A propósito de Gabriel destacou ser “um jogador potente no meio-campo, com qualidade de passe fantástica e que com o crescimento da equipa tem mostrado o seu valor”.



Por fim o treinador Bruno Lage é em sua opinião um técnico “de qualidade que se preparou para este momento e os números mostram a evolução de todo o plantel”.