"As nossas vitórias são sempre por nós e nunca contra ninguém"

Luís Filipe Vieira discursou no arranque da Gala -, sublinhando o que no seu entender, distingue as 'águias' dos rivais. "É pelo Benfica que aqui estamos. E as nossas vitórias são sempre por nós, nunca contra ninguém. E essa é uma diferença única que nos distingue de muitos. Ganhamos por nós e só por nós, respeitando sempre os nosso rivais e todos os clubes - que dão mérito a todas as competições em que participamos."



Galardões Cosme Damião



Projeto do Ano: Tetracampeonato

Galardão Cosme Damião Homenagem: Nené



Treinador do Ano: Rui Vitória



Futebolista do Ano: Jonas



Prémio Parceiro do Ano: NOS



Prémio Mérito e Dedicação: Paulino Gomes Júnior



Prémio Atleta de Alta Competição: Marlene Sousa (Hóquei em Patins)



Prémio Casas do Benfica: Algueirão Mem Martins



Prémio Modalidade: Futsal Feminino



Prémio Inovação: Kick Up Sports Innovation



Prémio Revelação: Rúben Dias



Prémio Carreira: Vasco Vasconcelos



Prémio Formação: Iniciados A