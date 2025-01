"Assunto" do momento para o Benfica é o Sporting de Braga, diz Bruno Lage

"E sobre este assunto [não falo mais] porque é o Sporting, mas, neste momento, o assunto é o Sporting de Braga", rematou Bruno Lage, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da 17.ª jornada, no sábado.

Após a derrota em Alvalade (1-0), no domingo passado, Bruno Lage elogiou a entrada da equipa no encontro, mas Otamendi, na `flash interview`, teve opinião contrária, assim como Di María, mais tarde, nas redes sociais.

Questionado sobre se teria sentido incómodo ou como uma crítica as palavras dos jogadores, o técnico `regressou` ao dérbi para recordar "uma excelente oportunidade de golo aos nove minutos com o Zeki [Amdouni]", que explica porque "disse o que disse".

"O Sporting, no seu melhor momento, marcou. Nós, no nosso melhor momento, em que criámos várias oportunidades de golo, não marcámos. Três pontos para o Sporting, não há empates nem vitórias morais nisto, há, sim, que olhar para o jogo, fazer a análise e preparar da melhor forma o jogo seguinte", apontou o treinador.

Mais tarde, perante a insistência no tema, admitiu que fez a análise do jogo "com os jogadores" e não falou "com ninguém em particular", mas, antes, já tinha explicado também que para "quem joga de três em três dias" não há tempo para "olhar para trás".

"Independentemente do resultado, é olhar já para a frente, para o futuro. E o futuro é o jogo de amanhã [sábado], com o Sporting de Braga, uma equipa muito competente, e queremos iniciar o ano da melhor maneira", destacou Bruno Lage.

Ainda sobre os dois jogadores argentinos, mas abordando o facto de serem, neste momento, livres para assinar contrato com outro clube, Lage assumiu que são "importantes para a equipa, porque têm rendimento" e que está "muito satisfeito com o rendimento" de ambos.

O técnico abordou ainda a falta de opções para a posição de lateral-direito, após as notícias da `devolução` de Issa Kaboré ao Manchester City, confirmando que o jovem Leandro Santos, de 19 anos, é alternativa a Bah.

"Já fomos ao nosso mercado e já passámos o Leandro [Santos], que já tinha trabalhado connosco anteriormente, já tinha jogado e, neste momento, as alternativas para a posição são o Bah e o Leandro", confirmou.

O Benfica recebe o Sporting de Braga no sábado, em partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa orientada por Bruno Lage `caiu` para terceiro lugar do campeonato, com 38 pontos, após a derrota frente ao Sporting, que lidera, agora, com 40 pontos, os mesmos que o FC Porto, rivais que visitam hoje o Vitória de Guimarães e o Nacional, respetivamente.

O Sporting de Braga, orientado por Carlos Carvalhal, visita a Luz em quinto lugar, com 28 pontos, menos 10 do que o Benfica, e vem de uma derrota em casa com o Casa Pia (2-1) na ronda anterior.

