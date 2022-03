Ausência de Darwin Núñez no Benfica não tira sono a Nelson Veríssimo

O avançado uruguaio, que na terça-feira marcou o golo da vitória sobre o Ajax, na Liga dos Campeões, vai cumprir um jogo de suspensão, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no campeonato, mas Veríssimo disse, em conferência de imprensa, “acreditar muito” em quem irá jogar.



“Não vai ser o facto de sair um, entrar outro, que não me vai permitir chegar à noite e dormir descansado relativamente aos jogadores que vão entrar para suprir as ausências dos outros”, garantiu o treinador das ‘águias’.



Veríssimo assumiu, de resto, que a equipa tem de estar “preparada para estas circunstâncias de lesões e castigos” e lembrou que, “não podendo contar com ele [Darwin Núñez]”, tem à sua disposição “o Roman [Yaremchuk], o Gonçalo Ramos e o Henrique Araújo”.



“Todos são importantes, evidentemente. Não [vamos] lamentar as ausências, mas [sim] acreditar muito naqueles jogadores que, não sendo aposta regular, tendo estas oportunidades, vão dar uma reposta positiva”, apontou.



Também a cumprir castigo, após a expulsão frente ao Vizela, vai estar Taraabt, mas as ausências, insistiu o treinador, abrem “a porta para outros jogadores terem a sua hipótese de ter minutos”.



O técnico não revelou se João Mário, pouco utilizado nos últimos encontros, entrará para o lugar do médio marroquino, mas admitiu que o internacional português, que “tem tido um comportamento fantástico na abordagem ao treino, enquadra-se nessa perspetiva”.



“Não está a ter tantos minutos como teve no passado, mas tem sido excecional no seu empenho e compromisso, além da sua qualidade. Certamente, quando os minutos aparecerem, no sentido de ter a sua oportunidade, também dará resposta positiva”, assumiu Veríssimo.



O Benfica, terceiro classificado com 58 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo com 34, no domingo, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.



Trata-se de um adversário que “está confortável na classificação e vai atingir o seu objetivo”, comentou o treinador do clube da Luz, considerando que os ‘canarinhos’ são “uma equipa bem trabalhada pelo mesmo treinador há pelo menos dois anos”, pelo que têm “uma ideia de jogo bem definida a atacar e a defender”.



Os ‘encarnados’ procuram vencer para tentar encurtar a distância de seis pontos para o Sporting, que visita hoje o Vitória de Guimarães (20:30), e de 12 pontos para o FC Porto, que visita o Boavista no domingo (20:45).